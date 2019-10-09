英格蘭警告！如遭種族歧視立即罷踢

球壇種族歧視問題愈嚟愈嚴重，擁有多位黑人球員嘅英格蘭國家隊喺歐國盃外圍賽作客捷克及保加利亞前夕，發出警告，如果英軍球員遭到對方球迷種族歧視，就會立即拉隊離場罷踢，就算被判輸波，亦在所不惜。

英格蘭黑人前鋒譚美阿巴謙話：「隊長哈利卡尼已經講過，如果發生種族歧視情況，而令受歧視嘅隊友不滿，我哋全部球員會一齊離場，我哋係一個團隊，一人受歧視，等於全隊受歧視。」

根據歐洲足協規例，如果球員比賽時遭到種族歧視，首先由球證向全場球迷發出警告，如果警告無效就暫停比賽，畀球員離場暫避，並再向全場球迷發出警告，若然情況仍然冇改善，最後一步先至決定是否取消比賽。

不過，英格蘭已經決定唔會跟呢三步機制，而係一受到種族歧視，就拉隊走人唔再踢，此舉違反歐洲足協規例，可能被處罰，由原告變被告。

英格蘭今年3月喺歐國盃外圍賽作客黑山，史達寧等黑人球員已經遭對手球迷種族歧視，英軍將於周六(12日)凌晨作客捷克，當地種族歧視問題並唔算嚴重，但下周二(15日)凌晨作客保加利亞，就非常高危，

保加利亞之前對科索沃、捷克，都發生種族歧視事件，更被罰關閉主場5000個座位，英格蘭嚟緊去保加利亞比賽，隨時踢唔成。

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