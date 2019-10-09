世盃外　香港隊大無畏堅持到底！

繼上月作客柬埔寨和主場迎戰伊朗後，香港隊再度出戰「2022卡塔爾世界盃暨2023中國亞洲盃聯合外圍賽」，於香港時間周五凌晨零時作客硬撼伊拉克。尚未取得首勝的港隊面對C組另一勁旅伊拉克，主教練麥柏倫預期對手將主導球賽，而港隊會以穩守突擊與主隊周旋，強調絕不會懼怕！

經歷15小時的航程後，港隊大軍早前已抵達伊拉克第二大城市巴士拉，並在當地進行訓練，門將葉鴻輝坦言稍有疲態，幸休息過後，球隊精神面貌已見好轉。他表示伊拉克現時天氣與香港相若，亦滿意場地質素。早前香港足總取消上周港超聯賽事，以致部分球員有近一個月時間欠缺比賽，隊長黃洋坦承有影響，但仍會全力打拼：「球員嘅狀態就好似依家香港嘅環境一樣，係好困難嘅，只能夠保持信念、盡全力去打好每場比賽，堅持到最後1分鐘，希望港隊可以帶到正面訊息畀球迷！」

香港隊上仗主場力戰下僅負「亞洲一哥」伊朗，今仗面對實力稍遜的伊拉克，黃洋認為要集中做好每一環：「伊拉克都係一支好強嘅球隊，我哋都係要先做好防守，上場對伊朗攞到啲經驗，希望可以喺組織、控球方面再做好啲。我哋亦希望由守轉攻呢度掌握好啲，期望作客都可以入到波，甚至贏波！」

在8年內首度主場出擊的伊拉克原本挑選了24人入伍，惟效力美職阿特蘭大聯的前鋒祖斯甸美蘭婉拒徵召，以致最終只有23名球員迎戰。名單包括效力美職溫哥華白帽的後衞阿里卡特謙、塞爾維亞甲組尼什拉德尼奇基守將蘇拉卡，以及伊朗波斯波里斯中場拉辛等3名外流球員，至於效力瑞超赫根中場阿密特耶仙則因傷退隊。今場比賽於巴士拉體育城球場舉行，據報當地政府從保安到場地均悉心準備，是役更會安排免費車位吸引更多球迷入場打氣，以營造主場威力！