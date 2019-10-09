曼聯失救！一場飯局證紅魔已失核心價值

英超老牌勁旅曼聯近年戰績低處未算低，主帥蘇斯克查近排備受下台壓力。根據著名媒體《ESPN》爆料，「蘇B」已經徹底失去更衣室控制權，就連「紅魔鬼」陣內有資深隊員搞飯局聚餐諗住提升士氣，點知最尾只得5人出席，完全冇面畀！家陣「紅魔鬼」內部軍心散，無論係「蘇B」定「紅魔鬼」前景都好暗淡囉！

全盛時期嘅曼聯，除咗球員好波，最重要係士氣好、夠團結，絕少出現內訌事件，有任何大問題，領隊費格遜總會一個頂晒，令球隊上下同球迷都放心。新帥蘇斯克查自從坐正之後，銳意搞球隊年輕化，重用陣內小將，目的就係想球隊內部士氣更團結，可惜嘅係，佢嘅如意算盤始終打唔響，上個月場飯局，最後只得5人畀面出席，當中仲要係有2個係年輕球員，基本上大部份隊員都冇畀面個資深球員搞手，試問士氣點會好？

《ESPN》強調，蘇斯克查依家最大問題係解決更衣室話事權，必須要重新贏得隊員認同，否則冇可能帶番曼聯上正軌。要知道之前摩連奴被炒，其中一個問題就係失去更衣室信任，依家「蘇B」情況相同，堅擔心佢擺唔到好耐呀！

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