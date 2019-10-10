功勳主力變地底泥　巴塞大將要脅鬆人

巴塞隆拿今季陷於低潮，王牌主力美斯只剛傷愈，中場亦變動頻繁，其中克羅地亞中場拿傑迪錫出場次數大減，令呢位世界盃亞軍成員躁到極，公開表示喺巴塞唔係要行街去沙灘，會用一切辦法爭番正選，但如果始終都要做後備，就會考慮離隊。

今年31歲嘅拿傑迪錫，一直都係巴塞隆拿中場大將，曾為球隊取得4次西甲冠軍，並於15年協助球隊勇奪歐聯錦標。但本季拿傑迪錫畀領隊華維迪貶為後備，上仗西甲對西維爾，拿傑迪錫只能於70分鐘入替維達爾。

拿傑迪錫表示：「依家我唔知會發生咩事。我好想落場，唔想只係做後備，所以覺得好痛苦。我會用盡所有辦法爭正選。我仲有2年合約，而呢個世界最佳球會就係巴塞隆拿，我真係唔想離開，但我喺西班牙唔係想周圍行街、亦唔係想去享受陽光海灘。其實球會所有人都知，有其他球會對我有興趣，如果一直被投閒置散，我唯有離隊。」今夏有傳祖雲達斯同國際米蘭都都希望購入拿傑迪錫。

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