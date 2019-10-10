【有片】基拿比堅勁　超班玩謝阿根廷

國際足球熱身賽，德國主場鬥阿根廷，基拿比再一次用行動證明堅有卡士，玩到阿根廷後防一戙都冇！呢名拜仁翼鋒早前轟入熱刺4球，唔少人都質疑佢只係好彩，但今仗上半場佢簡直有超班之勢，貢獻1入球、1助攻，雖然最後德國被追成2:2平手，但基拿比一樣係光芒四射。

着起20號波衫，梳咗個菠蘿頭嘅基拿比，今仗活躍於右路，一開波就走上走落，不斷利用速度進襲阿根廷後防，另外祖利安白蘭特亦好搶鏡，開波冇耐就遠射中龍，不過被門將救出。德國上半場瘋狂打快速反擊，15分鐘基拿比於幾個敵衞圍住之下，快對手門將一步挑射入網，德國領先1:0。22分鐘阿根廷炸彈後防馬高斯盧祖於邊線扭波扭出禍，高路斯達文偷到個波大步推前，之後交畀基拿比，佢面對奧達交迪同急於回防嘅守衞，竟然搵到私家路傳個靚地波，夏維斯門前輕鬆射成2:0。德國之後仲有侯斯頓保左腳勁轟罰球中楣。隨後阿根廷還以顏色，迪保羅離門25碼勁射中柱，半場德國領先2:0。

阿根廷今戰冇美斯助陣，以為保羅戴巴拿可以做番齣好戲，點知成場唔見影，62分鐘就被換入，而基拿比亦於70分鐘左右被換走。阿根廷幾個後備球場扭轉戰局，其中利華古遜前鋒艾拿利奧堅搶鏡，66分鐘佢接應左路高波傳中，無人看管下獅子搖頭頂入遠柱，之後佢2次於禁區內起腳都有威脅。85分鐘阿根廷追平，艾拿利奧於禁區帶生個波跟手分畀奧甘波斯，呢名西維爾中場勁射省中安利簡恩入網，最終雙方打成2:2平手完場。

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