兜腳踩面失知覺　球迷：簡直謀殺！

足球場上梗有受傷同犯規，但職業球員都明白大家都係搵食，一般都唔會突登傷害對手。不過近日巴西一場室內5人足球賽，其中一名球員簡直喪心病狂，竟然伸到隻腳高一高、「功夫式」咁兜腳踩落對手面部，受害球員就好似畀雷擊中一樣成份跌低，即時失去知覺！當地報章之後大肆報道，封呢次係「21世紀最茅犯規」；好多球迷都話行兇者根本係想攞人命，應該報警拉佢坐監。

呢場波由哥連泰斯對Intelli de San Carlos，哥連泰斯球員巴達夏，見到對手費蘭甸奴攞住個波，好似當佢係殺父仇人一樣，正面衝向對手一腳踩落塊面度，凶狠到離晒大譜。費蘭甸奴失去知覺、面部貼地郁都唔郁，隊友直頭嚇到抱頭大叫，唔敢相信竟然有人咁樣犯規。

費蘭甸奴隨即被送到醫院檢查，好彩冇生命危險，而巴達夏當然被罰離場。賽後傳媒狂鬧巴達夏黐線，有球迷就話要告佢謀殺，唔拉佢都要判終身停賽。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。