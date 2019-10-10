【特稿】足球巨星轉項目 邊個撈得最掂？

一代門將施治宣布轉戰冰球場，唔少球迷都覺得意外，事實上過去有唔少足球員「轉項」例子，英格蘭中場布拿特、以及另外2位門將韋爾斯同巴夫斯就係代表人物。

●布拿特

現年40歲嘅布拿特雖然未曾代表英格蘭國家隊，不過佢喺富咸、侯城嘅年代，都被公認係英超其中一個「好波之人」，呢位長髮飄飄嘅進攻中場成功得到唔少注視。2012年退休後，布拿特經常參加電視真人騷節目，2013年就宣布轉做職業高爾夫球手，並且出戰過歐洲巡迴賽，可惜表現太差，職業高球生涯閃電玩完。

●巴夫斯

法國98年世界盃冠軍兼前曼聯門神，巴夫斯2007年掛靴之後，喺2008年進軍賽車界，多年來參加過大大小小職業賽事，曾經喺法國GT系列賽入面奪冠。2014年開始巴夫斯決定出征勒芒24小時耐力賽，到今年仍然繼續出戰。

●韋爾斯

曾6次代表德國把關、效力過凱沙羅頓同雲達不來梅等德甲勁旅，韋爾斯喺2014年退休之後，獲WWE(世界摔角娛樂)簽約做職業選手，苦練期間體重由91KG增磅到129KG，終於喺2016年通過評核正式出戰職業賽，綽號「The Machine」嘅韋爾斯至今仍然為WWE巡迴比賽。

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