【東體爭議】值得嗎？阿仙奴1月借走奧斯爾

英國傳媒報道，土耳其勁旅費倫巴治總監高莫利，已經正式同阿仙奴展開對話，希望喺明年1月借用德國中場奧斯爾，消息指「兵工廠」非常樂意咁做，而且為咗促成轉會，甚至願意負擔奧斯爾35萬鎊周薪嘅部份人工。隨住最近3場比賽連大名單都冇份入選，據知奧斯爾亦自知無路可退，好可能會答應返土耳其繼續比賽。

奧斯爾喺冇傷冇病情況下連續被踢出大軍名單，令唔少「奧粉」相當不滿，領隊艾美利早前解釋：「當我冇揀佢入大軍名單，係因為有其他更加值得入選嘅球員。」無疑，奧斯爾嘅創造力係陣中首屈一指，不過逼搶作用同效率並唔突出，優點同弱點相當分明，用唔用奧斯爾就要睇領隊點樣平衡球隊利益。

喺丹尼施巴路斯同祖爾韋洛克兩大新人強勢上位後，阿仙奴中場線踢法比較進取嘅位置，就由呢兩位新世代孭起，論表現，佢哋的確比奧斯爾更「值得」佔有大軍一席位。唔好忘記阿仙奴依家走緊年輕化，機會留畀重點栽培嘅小將亦係無可厚非，下星期就31歲嘅奧斯爾喺倫敦將無用武之地。

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