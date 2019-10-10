【食花生】麥露蓮捉鬼　華Dee嫂係世紀25女

英格蘭嘅WAG's向來係傳媒花邊新聞泉源，最近就爆出一單花生指數爆晒燈嘅鬧劇，頓時成為球迷熱話！朗尼老婆麥露蓮喺社交網開火，話自己近年經常有私隱被傳媒曝光，懷疑有身邊人出賣佢，所以就設咗個局嚟「捉鬼」，最終成功搵出「25女」──占美華迪老婆Rebekah！

麥露蓮喺社交網講出佢成個布局，睇到粉絲拍爛手掌：「過去幾年，我發現有啲我信任嘅人，將我唔公開嘅IG入面私人訊息同故事賣畀《太陽報》，報紙有齊大量我同家人朋友嘅資料，經過長時間嘅考究之後，我有一啲懷疑嘅人，為咗證明事實，我決定將嫌疑人物以外所有人Block晒(我朋友應該好奇怪點解咁耐冇新Post)。過去5個月，我出咗連串虛構嘅故事，睇下會唔會喺《太陽報》見街，好似喺墨西哥為BB揀性別、電視台復出、屋企地庫水浸等等，如果真係出部見晒報！我依家終於知道邊個係25女，因為所有故事只有1個人睇到，Rebekah！」

雖然今次斷正，不過Rebekah仍然死撐話好多人都有佢IG帳戶密碼，又話自己根本唔等錢使，所以唔需要賣料畀《太陽報》，真係信不信由你啦！

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