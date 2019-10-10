兩大數據顯示　尼馬將成巴西千古一帝

巴西將於周四(10日)晚8點，喺中立場新加坡，同塞內加爾踢熱身賽，今場波對球星尼馬意義重大，因為將會係佢第100次為巴西上陣。

與此同時，尼馬至今已為「森巴兵團」入61球，只係比朗拿度少1球，換言之，佢今場只要入2球，就可以超越「大哨」，升上巴西歷史射手榜第2位，至於第1位係球王比利，佢入咗77球。

今場比賽前夕，巴西足總特別送一件印有「100」嘅球衣畀尼馬，恭賀佢將創下里程碑，尼馬話：「發夢都估唔到會出現呢一幕，感謝上帝畀我呢個成就，我會永遠記得呢一日。」

在此之前，代表巴西上陣破百嘅球員只有6位，包括卡富(142次)、卡路士(125次)、丹尼爾(116次)、盧斯奧(105次)、泰法路(101次)、羅賓奴(100次)。

巴西歷史射手榜方面，尼馬落後比利16球，由於佢現時只係27歲，絕對有機會要超越卡富同比利，成為巴西史上上陣最多及入波最多嘅球員，成就千古一帝。

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