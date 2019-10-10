30蚊撐李慧詩！將軍澳單車館演奧運前哨戰

香港單車館預演東京奧運，力撐李慧詩！經過2016年及今年初舉辦之後，香港將於下月29日至12月1日第三度舉行世界盃場地單車賽，超過300位世界頂尖車手爭逐並為明年東京奧運搶分，「牛下女車神」李慧詩將率領港隊主場出擊，爭取踏上頒獎台最高台階。

世界盃系列賽共設六個分站，香港站為賽事第三個賽站，距離明年東京奧運會不足一年，各地車手都會為奧運搶分，爭取奧運入場券，而港將於今年一月的上年度香港站賽事表現出色，李慧詩包辦了女子爭先賽及競輪賽金牌，而另一名將李海恩則於女子競輪賽摘得銅牌。

門票將於明天(10月11日)上午十時起於城市售票網售票處公開發售 (網上/售票處/電話)，最平30蚊，而決賽門票最貴為200蚊，周五至周日的普通及超等門票由$50至$200不等，特惠門票則由$30至$100。此外，門票亦可於11月23日至12月1日指定時段在香港單車館票務處購買。有關購票詳情，可瀏覽賽事官方網站www.ucitrackworldcup.hk 或Facebook專頁201920UCITrackCyclingWorldCupHongKong

此外，香港單車隊一直深受市民大眾的支持，連著名漫畫角色《癲噹》亦會投入今次賽事，為港隊打氣。賽會將會製作一系列《癲噹》的紀念品，於「2019-2020世界盃場地單車賽–香港站」舉行期間，在香港單車館場內及場外的嘉年華中發售。《癲噹》是香港本地動漫作者「貓室」的跨媒體創作。「貓室」漫畫動畫作品《癲噹》，取材自作者有過度活潑症，充滿夢想的家貓，受到亞洲觀眾的垂青。

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