【直擊】ABL 10隊列陣　香港東方與富邦同組

【余樂詩馬尼拉直擊】東南亞職業籃球聯賽（ABL）將於下月開打，今季共有10支球隊競逐錦標。ABL賽會今天於菲律賓馬尼拉舉行盛大季前記者會，10隊列強代表包括今季新加盟的富邦勇士一同亮相。今季賽會進一步放寬「本土球員」的規定，有望令各隊戰力加強，爭冠挑戰更大，香港東方控衞吳松峻表示，美藉新教練白蘭特為球隊帶來新氣象，期待新一季為球迷帶來驚喜。

在ABL新規定下，球員與效力隊伍所在地無須有「血緣關係」，只需在球隊所在地出生，即可被視為「本土球員」。賽制上，常規賽各隊會打總共26場（13主13客）賽事，來到四強則會由以往的3盤2勝制改為5盤3勝制，對球隊板凳深度考驗更大。上季冠軍印尼泗水騎士宣布退出，取而代之的是應屆台灣超級籃球聯賽（SBL）冠軍富邦勇士。同日公布ABL 10大最佳球員，前東方冠軍功臣「戰神」艾利諾亦榜上有名。

香港東方今季與澳門黑熊、澳門戰狼、寶島夢想家及富邦勇士同組，首場賽事暫定於11月27日主場迎戰澳門黑熊。另外5隊為新加坡騰飛之獅、泰谷吸血鬼、越南西貢熱火、菲律賓火焰、馬來西亞飛龍。東方體育會籃球部行政經理李樹榮強調，球隊會以球員及球迷的安全為大前題，「球隊會安排專車接送球員往返機場、酒店及用膳地方。另外，我們已向賽會申請盡量延遲到一月才打第二場主場賽事，這兩個月會先觀察社會情況。」香港東方新賽季將繼續沿用灣仔修頓室內場館為球隊主場，李樹榮表示，「由於康民署屬下場館，例如荃灣體育館，需要預早至少三至六個月前申請，而新伊館更加要預早一年入紙，所以轉場機會不大。」

「我一直都有準備好自己，每一個上場機會我都會緊緊捉住。」東方控衞吳松峻對於新賽季表示樂觀，期待球隊改革後的成果：「新教練白蘭特為我們帶來一個很合適的攻防系統。以往比賽時球的流動性不大，現在各個球員觸球次數更多、傳球速度也加快，大家的分工亦更加清晰。」吳松峻去年三月由台灣回歸東方之後不時因傷缺陣，上季僅出戰一場ABL賽事（主場對新加坡騰飛之獅），但足以令他印象很深刻，「ABL賽事氣氛很熱烈，我很少一上場就有『毛管戙』的感覺，對上一次已經是中學學界決賽，好像找回以前代表學校的那種激情。加上賽事採用主客制，主場出戰的感覺特別不同。」

「我想run the team！」這是吳松峻給自己的新目標，他希望在攻防兩端做好自己的角色，組織好每一球。至於招牌壓迫性防守，他笑說會「keep住」，但會「加強比賽閱讀能力，令自己更省力。」今季ABL對他來說還有另一大意義：「我希望打完ABL之後，來年可以到中國打NBL（全國男子籃球聯賽）。球員生涯太短暫，一直都想趁健康的時候，出外見識不同地方的籃球文化，過著瘋狂打比賽的日子。不過我要先打好ABL，才有這些『後話』。」

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2019-2020 ABL參賽球隊

香港東方、澳門黑熊、澳門戰狼、寶島夢想家、富邦勇士

新加坡騰飛之獅、泰谷吸血鬼、越南西貢熱火、菲律賓火焰、馬來西亞飛龍

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