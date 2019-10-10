【直擊】林書緯：要攞冠軍就要忘記過去

【余樂詩馬尼拉直擊】應屆SBL（台灣超級籃球聯賽）冠軍得主富邦勇士今季加入ABL戰團，成為聯盟一大焦點。隊中的美籍台裔球星林書緯期待代表台灣挑戰外隊，「相信作客面對其他國家的球隊，大家都會對我們充滿敵意，表現得十分強悍，但我們已經準備好了！」

今季富邦勇士不會出戰SBL，將全力出戰ABL一條戰線，林書緯表示球隊會把冠軍的皇冠摘下，努力備戰新一季，「我認為上季的事情已經過去，無須帶到新一季。我們要忘記自己是一個冠軍，因為這是完全不一樣的聯賽，要保持對勝利的渴望。」這位富邦控衞最近在南韓一場友誼賽中內側副韌帶撕裂受傷，預計需要休息三周，有望趕上十一月的開鑼戰。

四年前林書緯大學畢業後，從美國來到父母岀生地發展。頭上的辮子原本是友誼的印記，現在卻記錄着他在台灣四年奮鬥旅程。他緩緩說着:「剛來到富邦的時候，球隊還在重建，到上季我們終於拿到冠軍，我很希望和一班隊友繼續進步。」每段感情都有「保鮮期」，但面對籃球，他一直保持好奇心。「時刻提醒自己保持對籃球的熱愛，一定要相信自己，就能捱得過那些辛苦的日子。」他這樣勉勵夢想成為籃球員的孩子們。

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