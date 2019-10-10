兩位大佬出事！威爾斯生死戰靠晒占士仔

威爾斯將於周五(11日)凌晨歐國盃外圍賽E組，作客斯洛伐克，威爾斯4場得6分，落後榜首克羅地亞4分，以及比斯洛伐克同匈牙利少3分。雖然威爾斯踢少1場，但形勢都係麻麻哋，特別係今場爭出線「6分波」，唔贏就好危。

威爾斯死生戰前夕，爆出不利消息，中場大腦艾朗藍斯因為有傷在身，領隊傑斯決定畀佢抖一抖，並冇隨隊出征，希望等下周一(14日)凌晨鬥克羅地亞，先至派艾朗藍斯上陣搏殺。

至於另一位球星加里夫巴利近期受到前途問題困擾，佢喺早前歐聯比賽，被教練施丹剔出名單，只能坐上觀眾席睇波，同施丹嘅關係再次惡化，盛傳佢已經決定提早明年1月離隊，並承認近期情緒唔多穩定。

兩位大佬分別身心受挫情況下，威爾斯今場靠晒曼聯21歲新星丹尼爾占士，占士仔今季英超已有3球進帳，但由於紅魔鬼近期表現愈嚟愈差，連帶丹尼爾占士亦失去鋒芒，希望佢返到國家隊可以重拾自信啦。

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