專欄輪住嚟　愉園主場首演約定您

各位球迷，大家好﹗我是愉園足球隊守門員屠俊翹。這支香港球壇其中一支歷史悠久的隊伍，並沒有讓我有一絲暮氣沉沉之感，反而因為年輕球員眾多而感到朝氣十足，而且每天跟「一姐」吳卓蔚一起訓練而感到新鮮。

愉園女子隊門將吳卓蔚是香港女子代表隊成員之一，我們都習慣稱呼她為「一姐」，而每天跟女球員一起訓練，在我球員生涯還是首次，而她跟各球員之間都沒有隔閡，可能因為她談吐、舉止都有點「男仔頭」，所以相處起來也很容易。

愉園的守門員教練甄堅強是一個重視溝通的教練，願意跟幾位守門員去討論訓練內容，是一個比較接受不同意見的教練，這對幾位守門員的訓練都有裨益。這些年來，我曾跟隨過不同的教練學習，「甄Sir」算是較特別、想法開放及願意聆聽的一個。

開季至今，球隊只踢了三場正式比賽、算比較少，球員狀態難免受影響。不過，我們都可以透過這段空檔，以不同方式、訓練進行調整，助年輕球員進步以應付往後的比賽。至於接下來的比賽安排，仍要視乎往後一段時間的社會環境，但身為球員一定要時刻準備好迎接任何比賽，這樣方可在職業聯賽佔一席位。

下星期日（20日），愉園將在主場出戰香港飛馬，約定各位在斧山道運動場見﹗

愉園

守門員 屠俊翹