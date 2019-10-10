凡殺不死我的 必使我更強大 ■ 馮慶燁

能夠稱得上為至理名言，就必須經得起時間考驗，德國著名哲學家尼采離世逾百年，但其勵志名言至今仍然屹立不倒：「凡殺不死我的，必使我更強大。」曾經因為兩次十字韌帶撕裂，花了接近3年時間養傷的馮慶燁，去季終找回那個享受在場上拚搏的自己，並期望在首奪港超聯賽冠軍及獲選「最佳後衞」之後，在其足球事業上接受更多挑戰！

■圖/文：何彥霆

上季對馮慶燁而言，是極具意義的一季，雖然「燁仔」在「傷多過踢」的日子曾經想過放棄足球，幸好最後憑意志擺脫傷患的恐懼，成為球隊的常規正選，無論最後奪冠與否，最起碼自己的參與度比前幾季都多︰「上季坦白講大家有諗過衝擊聯賽冠軍，但係季初唔係好順利，打擊咗信心。尤其是季中至季尾賽程頻密，本地賽同亞協盃都好緊要，講緊係10日內要踢3場，但好開心因為自己體能都可以應付，對提升自己個人能力絕對係好事。」

不少足球員面對舊患，都會「避重就輕」不再讓意外再次發生，不過「燁仔」認為全力以赴，才能達到最佳效果︰「狀態許可之下，我都會搏盡，呢個係我對自己嘅要求。因為我好享受落場拚盡嘅感覺，如果要我就住踢，我寧願唔踢足球，去做其他工作。依家我多咗關注球場外嘅鍛練，例如點樣放鬆自己，或者做gym加強力量，確保自己得到適當嘅休息同訓煉，要了解自己嘅身體係好重要。受傷多少都會擔心，但與其怪責人哋或怨個天，不如諗吓係咪自己準備有所不足。」

「燁仔」雖然坦言對上季在足球明星選舉當選「最佳後衞」感到意外，不過亦不會因此自滿，並繼續鞭策自己︰「其實『最佳後衞』呢個獎項真係諗都冇諗過，但又真係好開心。對我嚟講，攞過1次聯賽冠軍同最佳後衞，對自己同球隊都係一個肯定。今季嚟到東方，睇嘅方向遠咗，定畀自己嘅目標會更加高、更加清晰。今年我哋好明顯要攞冠軍，除咗聯賽冠軍，亦都希望得到盃賽冠軍同亞洲盃資格。」

■捱過傷患多謝醫師及家人

回想在頒獎禮曾一度激動落淚，馮慶燁笑指在得獎一刻太過緊張，除了要感謝贊助商在他受傷的日子仍不離不棄，亦有一位幕後功臣令他的足球事業登上高峰︰「其實過往都有好多人支持我同幫過我，好想多謝佢哋，但係可能嗰晚因為思緒比較凌亂而冇親口答謝，特別係屋企人同幫我睇腳嘅中醫師莫京，因為過去效力嘅球隊冇特別隊醫跟進傷患，所以復康嘅過程要靠自己，又或者靠其他朋友幫手。雖然復康過程喺心理同生理上都係比較辛苦，但莫京師傅喺我嘅肌肉放鬆花咗唔少功夫，幫咗我好多。」

【馮慶燁檔案】

出生日期︰1992年12月12日

身高︰1.83米

體重︰78公斤

位置︰中堅

球衣號碼︰15

曾效力球隊︰深水埗、橫濱FC（香港）、YFC澳滌、香港飛馬、和富大埔