最靚豬腩肉　比利時主帥拒同夏薩特割蓆

歌仔都有得唱：「仲有最靚嘅豬腩肉、仲有最靚嘅豬腩肉！」雖然係肥肉，但一樣可以好靚嘅！皇馬球星夏薩特自從登陸西甲之後，表現一直麻麻，球迷同傳媒都認為「夏神」踢得差，係同佢暑假之後，多咗舊豬腩肉歸隊有關。對於愛將被質疑，皇馬主帥施丹曾經開腔護腔，依家輪到國際賽，就梗係到比利時國家隊領隊馬天尼斯，為呢件「夏腩肉」講番幾句好說話啦！

其實根據比利時《最新消息報》所講，夏薩特對於自己肥腩受到過份關注，係覺得唔多舒服同唔適應。至於西班牙傳媒喺國際賽前，由於問唔到夏薩特，就唯有轉移目標，包括問佢國家隊隊友同領隊馬天尼斯。馬帥話：「佢嘅天賦並唔係取決於佢係咪超重，佢係個非常冷靜嘅人，而並非嗰啲只着重個人獎項嘅球員。無論佢係咪超重，佢都可以迅間改變形勢，打破困局。」講到咁，即係馬天尼斯雖然撐，但都認同夏薩特係超重囉！

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