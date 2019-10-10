吳安儀伊雲絲香港會師　女子桌球好戲繼續嚟

早前征戰完6紅球世錦賽的「四眼CUE后」吳安儀，在港出戰有世界一姐伊雲絲爭逐的「香港世界女子桌球邀請賽2019」，期望保持最佳狀態在緊接着的「澳洲女子桌球公開賽」爭取衛冕，並且保住世界第二位置。至於首訪香港的伊雲絲則表示有留意到香港近日的社會運動，但不擔心會威脅到各參賽選手的安全。

世界女子桌球總會最近公布了最新世界排名，伊雲絲以84588分續居第一，拋離第二的吳安儀超過二萬分，伊雲絲笑言等著「安儀」再次挑戰她的「一姐」地位，而「安儀」則指今年「難啲」從伊雲絲手上重奪世界第一的頭銜，但會於稍後在悉尼舉行的「澳洲女子桌球公開賽」努力，希望能成功衛冕錦標，爭取排名積分。

為保持狀態，安儀的比賽緊接一個又一個，一連四日的「香港世界女子桌球邀請賽2019」，今日（10日）在名將桌球城展開，安儀首仗與隊友房薇薇上演「香港內訌」，最終以直落三局勝出。「安儀」認為自己今場比賽的表現「可接受」，「一直都覺得香港嘅比賽特別難打，雖然有『主場之利』，但就因為咁，會對自己嘅期望更加高，所以自己有啲緊張。」「安儀」很期待可以在港與亦敵亦友的伊雲絲比拼，她再次提到很希望將來香港有機會舉辦排名賽，讓一眾外國球手體驗香港的桌球氣氛之餘，也讓香港的桌球迷分享現場觀賞世界賽的刺激。

至於英國的世界「一姐」伊雲絲，則與泰國選手Ploychompoo Laokaitphong苦戰下，終以局數3：1取勝。伊雲絲感謝賽會如期舉行賽事，讓她有難忘的「第一次」，「首次嚟到香港，未係好適應到時差，希望所有嘢都會慢慢變好。聽講香港近期有大大小小嘅示威活動，但都冇特別擔心。」

「香港世界女子桌球邀請賽2019」採五局三勝制，小組頭兩名將晉身八強淘汰賽，本周日上演決賽。