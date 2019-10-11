世盃外　香港隊作客伊拉克吞「兩蛋」

周五（11日）凌晨零時上演的「2022卡塔爾世界盃暨2023中國亞洲盃聯合外圍賽第二圈」C組賽事，香港足球代表隊作客伊拉克巴斯拉體育城球場，力戰下以0比2不敵世界排名高64位的主隊。

國際足協世界排名143位的香港隊，是役作客排名79位的伊拉克，主帥麥柏倫開賽排出「451」陣式應戰，門將葉鴻輝、後衞（右起）唐建文、羅素、艾里奧、丹尼、中場徐德帥、陳俊樂、黃洋、羅拔圖、羅梓駿，以及單箭頭艾力士。雖然作客出擊，但賽事首個具威脅的攻門鏡頭，卻來自香港隊，開賽5分鐘，徐德帥右路扭過兩名敵衞後斜傳入禁區，「羅梓」後上入禁區，惜來遲一步未能成功接應。

香港隊未能把握機會，之後便成為了主隊天下，7分鐘伊拉克的中場塔里克殺入禁區，緊纏的丹尼情急下將其拉跌，來自阿聯酋的球證直指12碼並向丹尼「黃牌」。12碼由穆罕默德阿里操刀，卻被葉鴻輝捉到路飛身救出；「阿輝」其後於21分鐘，再次飛身救出主隊中場阿特曼的勁射，成功守住香港隊大門。

任守門員再好身手，始終需要後衞掩護，38分鐘，伊拉克中場大腳送皮球入禁區，穆罕默德阿里頂贏羅素，皮球拋物線遠柱入網，替主隊領先1比0。雙方以這比數完上半場。

易邊後，伊拉克繼續在主場球迷門前施展狂攻。47分鐘，當日16歲之齡便成為大國腳的「金童」塔里克，右路窄位狂抽一腳，丹尼「瞓晒身」擋出。香港隊其後在58和62分鐘都有攻門鏡頭出現，惜艾力士的頭槌和羅梓駿的近射都被指越位在先。

戰至70分鐘，香港隊再有扳平良機，陳俊樂中場避過對方攔截後傳予後上的徐德帥，「阿帥」再傳予走位至禁區頂的「樂仔」，「樂仔」扣順一抽，皮球卻省中以身相阻的伊拉克隊長拿積。72分鐘，香港隊由鍾偉強入替艾力士。

78分鐘，一盆冷水淋在香港隊球員頭上，伊拉克施快速反擊，穆罕默德阿里獨闖龍潭，扣過艾里奧後被丹尼掃跌，球證毫不猶疑判罰12碼。伊拉克今次轉由後備入替的後衞阿里亞蘭處理，「阿輝」捉到路照入，主隊領先到2比0。86分鐘，香港隊以辛祖和黃威，入替羅拔圖和陳俊樂。奈何調動未能扭轉敗局，香港隊奮戰下最終以0比2敗陣。

較早前上演的同組另一賽事，伊朗主場以14比0狂數柬埔寨。