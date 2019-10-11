點解出售基拿比？雲格：拜仁使橫手

德國及拜仁中場基拿比近期踢到曉飛，繼早前歐聯作客熱刺大四喜之後，國際熱身賽對阿根廷貢獻1傳1射，令廣大廠迷大嘆阿仙奴走寶，點解咁好嘅球員都放走，前阿仙奴領隊雲格爆出內幕，佢話一切都係拜仁搞鬼。

雲格喺2011年簽基拿比加入阿仙奴青訓隊，長期栽培，基拿比出道後又將佢外借去西布朗磨鍊，直至2016年雲格準備同佢簽長約，結果基拿比轉投雲達不來梅，阿仙奴就少咗個天才球員。

雲格近日接受訪問，提到基拿比時佢話：「當時我準備同佢簽長約，但拜仁從中作梗，幕後操緃基拿比離開阿仙奴，先去雲達不來梅過冷河，然後轉投拜仁。」

講到外借西布朗期間，被當時領隊佩利斯批評基拿比欠缺英超水平，雲格指出：「佢喺西布朗嘅遭遇確實好差，令佢信心受損，係我幫佢恢復信心，因為我一直信任佢。」

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