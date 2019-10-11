曼聯棄將起孖　荷蘭補時反勝北愛上榜首

歐洲國家盃外圍賽C組大戰，主場出擊嘅荷蘭在尾段落後1球劣勢下，最後10分鐘連陷3城，包括補時期間攻入兩球，以3比1反勝北愛爾蘭，3隊同分下荷蘭進佔榜首，曼聯棄將迪比梅開二度，成功救國。

今仗勝負關乎出線誰屬，兩隊鬥得肉緊，荷蘭控球率77%主導形勢，但23射7中攻勢一面倒，北愛僅得2勝1中打守勢波，但久守必失，最後階段未能堅持是致敗主因。

上半場互無紀錄，戰至下半場75分鐘，北愛憑荷蘭後防解圍連環失誤，由麥根尼斯頭槌破網領先1比0，荷蘭落後下郡起反擊，80分鐘迪比門前快腳篤射入網，為荷蘭扳平1比1。

最後階段演變成攻防戰，補時1分鐘出現神奇一幕，盧克迪莊門前將踢高，皮球貼楣而下，盧克迪莊伸腳掃入為荷蘭反起前2比1，補時4分鐘迪比再建一功，協助荷蘭贏3比1完場。

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