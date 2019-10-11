【歐國外】英格蘭炒起捷克

各位觀眾大家好，歡迎收看筍盤360。今晚將舉行多場歐國盃外圍賽，A組傳統勁旅英格蘭將會作客捷克。

英格蘭擁有多位英超球星，實力評級高過捷克，翻查英格蘭在今屆外圍賽，踢了4場取得全勝，而且4場都是贏兩球或以上，總共攻入19球，包括首循環大勝捷克5比0，證明雙方實力有明顯距離，英格蘭今場有望再次炒起對手，讓球客勝值得持有。

直播表

周五4:30pm 澳職 阿德萊德聯 Vs FC悉尼

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六2:45am 歐國外 捷克 Vs 英格蘭

有線662、602台

周六2:45am 歐國外 冰島 Vs 法國

有線604、603台

周六2:45am 歐國外 葡萄牙 Vs 盧森堡

有線605台

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。