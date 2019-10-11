【歐國外】英格蘭炒起捷克
2019年10月11日 08:15
東網電視更多新聞短片
(Getty Images)
唔止足球睇波，仲有24小時滾動賠率，即時體驗：https://bit.ly/2UmNL0L
各位觀眾大家好，歡迎收看筍盤360。今晚將舉行多場歐國盃外圍賽，A組傳統勁旅英格蘭將會作客捷克。
英格蘭擁有多位英超球星，實力評級高過捷克，翻查英格蘭在今屆外圍賽，踢了4場取得全勝，而且4場都是贏兩球或以上，總共攻入19球，包括首循環大勝捷克5比0，證明雙方實力有明顯距離，英格蘭今場有望再次炒起對手，讓球客勝值得持有。
直播表
周五4:30pm 澳職 阿德萊德聯 Vs FC悉尼
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周六2:45am 歐國外 捷克 Vs 英格蘭
有線662、602台
周六2:45am 歐國外 冰島 Vs 法國
有線604、603台
周六2:45am 歐國外 葡萄牙 Vs 盧森堡
有線605台
立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。