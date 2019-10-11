【賽後解碼】比利時歷史高峰　唔捧盃等幾時

比利時9比0狂數聖馬力諾後，成為第1支出線明年歐國盃決賽周嘅球隊，呢支上年世界盃季軍，幾年前已經被大讚人才輩出，隨住一眾超新星變成世界頂尖球星，「紅魔鬼」依家已經去到歷史最高峰，明年唔捧盃嘅話，真係唔知要等到幾時啦！

盧卡古、夏薩特同奇雲迪布尼呢個進攻組合，可能係當今歐洲最強嘅三叉戟，比起法國嘅基利安麥巴比、基沙文同基奧特有過之而無不及，比利時仲有梅頓斯、恩歷克卡拉斯高、杜根夏薩特同奧歷治等高質替補，前線球員人才之多，只有法國能夠相比。

領隊馬天尼斯嘅3-4-3陣式，亦將一眾好波球員嘅特長完全發揮，艾達韋列特、維頓漢同華美倫組成防線經驗同硬淨兼備，中後場有泰利文斯嘅策應，兩邊翼衛同樣為前線提供源源不絕嘅機會，無論球迷有幾鄙視盧卡古，都唔可以否認佢喺國家隊嘅發揮係世界級，今場之後佢喺比利時累積51個入球，比起並列史上第2多入波嘅3人(30球)多出21球。

睇番比利時明年嘅爭冠對手，德國、意大利都處於重建當中，來勢洶洶嘅荷蘭同英格蘭仍未完全成熟，衞冕嘅葡萄牙啱啱經歷完高峰要向下走，牌面上就以比利時同法國最具備冠軍條件。

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