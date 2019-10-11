【有片】1人對抗10萬人！真球迷感動全球

心愛球隊大比數落後、身邊戰友相繼離場、1個人喺空蕩嘅看台面對主隊10萬球迷吶喊，喺呢個環境之下，球迷能夠堅持到完場已經唔容易。周四(10號)上演嘅世界盃亞洲區外圍賽，當柬埔寨喺85分鐘落後伊朗13球(最終輸0比14)嗰陣，鏡頭影到柬埔寨喺客隊看台，只係得番1個球迷，但呢位「勇士」並唔係垂頭喪氣，而係奮力咁一手打鼓、一手用揚聲器為球隊打氣，呢一幕亦深深感動全球球迷。

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雖然有日本巨星本田圭佑執教，不過柬埔寨實力有限，輸畀伊朗完全唔會令人意外，只係比數嘅懸殊實在令球迷難以接受。隨住比數不斷擴大，柬埔寨嘅球迷亦一個一個失望提早離場，去到85分鐘伊朗贏到13比0，客隊看台就只剩1個人、1個鼓同1面巨型國旗，而呢位柬埔寨粉絲只係專心一意咁打氣，當全場10萬伊朗球迷唔存在一樣。畫面喺網上被瘋傳後，全球各地唔少球迷都畀佢感動，認為喺「勝利球迷」充斥嘅年代，呢啲堅持到底嘅真‧球迷係足球界清泉！

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