世盃外　麥柏倫：香港隊可以再好啲！

周五（11日）凌晨零時出戰「2022卡塔爾世界盃暨2023中國亞洲盃聯合外圍賽第二圈」C組賽事的香港足球代表隊，作客以0比2不敵伊拉克，以3戰1和2負得1分，以較佳得失球數字，壓過柬埔寨暫居小組尾二位置。

港隊主教練麥柏倫賽後表示，球員已經全力以赴，不過仍有不少進步空間︰「球員有投入同盡力去比賽，但伊拉克球員比較快，令賽事難以應付。我哋嘗試喺戰術上傾向密集防守，不過我認為第一個失球有啲大意，球員冇去跳頂，而第二球只係欠缺速度而導致被判罰12碼。伊拉克今場製造咗唔少攻勢而入咗兩球，係值得全取3分。我哋喺控球在腳時嘅表現可以有更好嘅表現，伊拉克踢出國際賽水平嘅節奏，但係香港隊就只有香港嘅節奏，不過嚟緊有更多球員選擇嘅時候，球隊喺速度方面上有所加強。」

於比賽初段曾撲出一記12碼的葉鴻輝則認為球隊發揮不俗：「球隊表現可以接受，始終係作客環境，人哋無論地理、天氣都比較適應，上半場開段人哋壓迫做得好好，令到我哋有啲唔習慣，但之後我哋都開始識得應付對手，發揮得OK！」

至於今仗獲正選上陣機會的羅梓駿，亦指港隊戰至完場前仍有機會追和：「個人方面，對比番上場伊朗，自己今場踢足，覺得自己無論體能定係執行教練嘅防守要求都有進步。至於球隊方面，賽前教練都有同我哋講今場作客環境，加上對手主攻，我哋都係喺臨尾先輸到2比0，喺落後一球嘅時候，我哋都有機會入波，所以我覺得都做到教練嘅要求。」