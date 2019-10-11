8強撞正一姐伊雲絲　安儀：有信心贏！

「香港世界女子桌球邀請賽2019」今日（11日）繼續賽事，女子世界排名頭四的選手，包括香港「四眼CUE后」吳安儀和「一姐」伊雲絲（Reanne Evans），都順利晉身八強，二人更會在明天的八強戰交手。

以三連勝姿態晉級的「安儀」，對於跟宿敵伊雲斯碰頭感到期待，「有時大家好早就輸咗比賽，連見都見唔到。呢幾場小組賽自己嘅發揮唔錯，有信心可以贏到佢！」

而伊雲絲在最後一場小組賽對陣「2019IBSF世女子6個紅球錦標賽亞軍」Amee Kamani時老貓燒鬚，第一、二局都讓來自印度的Amee牽著鼻子走，第二局伊雲絲曾一度反超，但心急要扳平局數反而自亂陣腳，連續兩個失誤讓對手得分兼再失一局。落後兩局的伊雲絲之後追回一局，收窄局數差距，但Amee手風極順，再贏一局，「一姐」終以1：3落敗，以小組次名出線八強。

「香港世界女子桌球邀請賽2019」八強名單

白雨露（中國）對 葉蘊妍（香港）

伊雲絲（英格蘭）對 吳安儀（香港）

Amee Kamani（印度）對 Wendy Jans（比利時）

Rebecca Kenna（英格蘭）對 Nutcharut Wongharuthai（泰國）