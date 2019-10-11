貝碧：美斯C朗　未必幫曼聯入到波

曼聯依家有幾唔掂？前射手貝碧托夫具體地講畀你聽：就算有美斯、C朗在陣，都未必為呢隊紅魔入到波！曼聯於蘇斯克查麾下不斷沉淪，依家只係多降班區域2分，前英格蘭國家隊領隊艾拿戴斯就話，如果紅魔鬼唔盡快改善，最後分分鐘真係降班。貝碧托夫亦非常擔心前球會，希望文迪蘇傑堅加盟的話，可以幫球隊走出困局。

曼聯最大問題，係中前場攻力太曳，今季8場聯賽入得9球，其中2球仲係12碼。貝碧托夫表示：「1月轉會窗好考曼聯管理層功力，因為依家曼聯嘅問題，係成隊波都踢唔出水準，中場創造力太低，未能為前鋒提供足夠供應。球員幾強都好，但就算你勁到係C朗、美斯，去到呢隊曼聯或者都未必咁易入到波。」

對於有傳祖雲達斯前鋒文迪蘇傑或於1月入魔，貝碧話：「當你放走盧卡古同阿歷斯山齊士，就必須起碼簽番1個具級數嘅射手補強。文迪蘇傑係個好球員，佢經驗好豐富，當年伊巴謙莫域以34歲之齡加盟曼聯，即時入到好多波，希望文迪蘇傑都可以起到類似作用。」

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