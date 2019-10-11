VVD失準又點？1球員可幫佢重上巔峰

利物浦能成為歐洲王者，中堅華基爾雲迪積克功不可沒，佢勁到榮膺歐洲最佳球員，仲成為金球獎得獎大熱，反映呢名守衞有幾犀利。但本季利物浦後防失球顯著增多，VVD整體表現亦冇上季咁好，但利物浦前射手希斯基認為，只要1人復出、紅軍後防就會零漏洞，佢就係巴西門神艾利臣比加。

利物浦上季38場聯賽僅失22球，場均失波僅為0.58球；但今季8戰已失6球，雖依然係英超本季失波最少球隊，但場均失球數字已升至0.75球。喺歐聯主場鬥薩爾斯堡，利物浦更於短時間內勁失3球，VVD被批評跌Watt不無道理。

但希斯基認為紅軍後防根本未齊章，VVD失準亦正常：「佢上季幾乎係零失誤，要做到真係好難。VVD已成為眾矢之的，每個射手都會出盡百分百能力去對付佢，VVD當然係難頂。事實上雖然VVD整體表現不及上季，但依然好出色。同埋只要艾利臣比加復出，都會幫助到VVD重上高峰。艾利臣係全球最佳門將之一，利物浦有佢助陣，就好似踢多個後防一樣，而且佢能力出眾，令紅軍防線更冇後顧之憂，到艾利臣復出，利物浦失波必定減少。」

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。