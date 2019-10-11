戰績差投資冇價值　贊助商同曼聯割蓆

英超老牌勁旅曼聯近年戰績插水，連帶佢哋嘅廣告效益同經濟影響能力都直線下滑，根據近日英國傳媒爆料，由2012年開始成為「紅魔鬼」波衫心口贊助商嘅雪佛蘭，已經決定份贊助合約喺2022年到期之後，唔再續約。至於曼聯仲係咪咁易搵到新贊助商頂上，真係好難講囉！

話說曼聯喺2012年同雪佛蘭簽訂咗一份為期7年、總值達4.1億鎊嘅天價球衣贊助合約，而當時「紅魔鬼」主帥仲係傳奇名帥費格遜，自然乜都易話為。呢位合約查實係喺2014年開始，直到2022年先結束，只係當費格遜退休，曼聯換上雪佛蘭做波衫心口贊助之後，「紅魔鬼」竟然再未拎過英超冠軍，歐聯更加唔使諗。

嚟到今季，曼聯開季8戰先得9分，依家僅較降班區多2分，根據《每日郵報》所講，擁有正佛蘭品牌嘅美國通用汽車公司對曼聯近年成績勁失望，認為「紅魔鬼」根本幫唔到雪佛蘭去宣傳。有知情人士透露：「其實，依家個情況根本係一早整定，內部人士都認為雪佛蘭嘅投資絕對唔值得，佢哋做咗水魚，而呢種事絕對可一不可再。《每日郵報》仲話，當初負責同曼聯簽約嘅通用汽車市場主管艾華歷克，喺曼聯宣布呢份合約之後48小時後已經被炒，明顯係另有高層唔滿意呢次宣傳投資。

報道仲話，通用汽車高層喺2012年嗰陣已經對份約有疑問，只係由於當年同曼聯簽約嗰陣，艾華歷克未有向高層透露太多合約細節，而事後艾華歷克都承認自己一時傻仔，事後自己都好後悔簽約。要知道雪佛蘭每年畀曼聯嘅贊助費平均高達5,860萬鎊，而「紅魔鬼」上一個心口廣告贊助商AEON每年贊助費只係1,960萬鎊，雪佛蘭畀貴咗，但效用低，難怪會後悔。

《每日郵報》指雪佛蘭已經決定唔同曼聯續約，而「紅魔鬼」已經開始努力搵緊新贊助高，佢哋仲話已經同緊多間知名企業傾緊，好似唔多擔心喎！冇錯，曼聯自稱全球球迷多達11億，照計宣傳效力冇理由差，但如果佢哋喺英超繼續每年都係前四不入，到時仲有冇人肯畀天價贊助費，點睇都唔樂觀囉！

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