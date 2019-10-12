馬卡報：艾歷臣再拒絕熱刺續約

熱刺近期風雨飄搖陷入危機，盛傳普捷天奴帥位危危乎，呢個時候西班牙《馬卡報》再送佢一程。該報頭版報道，丹麥中場基斯甸艾歷臣日再度拒絕與熱刺續約，堅決離隊，皇馬將於明年1月將其收歸名下。

報道指，基斯甸艾歷臣將於明年6月約滿，回復自由身，根據國際足協規定，球員可於約滿前半年與其他球會進行談判，而傳聞艾歷臣與皇馬一早傾好晒，仲去埋馬德里睇樓，可惜由於熱刺開出1億鎊轉會費價格太高，皇馬當時又以保羅普巴為收購首選，令艾歷臣轉會未能成事，續留熱刺。

英國《鏡報》稱，艾歷臣再度拒絕續約後，熱刺為免人財兩失，正常做法係明年1月將其出售，但轉會費價格將會調低，雖然轉投皇馬機會最大，但曼聯、祖雲達斯及拜仁慕尼黑都會加入競爭，因此仲有變數。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。