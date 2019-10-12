卡尼開紀錄後啞火　英格蘭10年首敗

周六(12日)凌晨歐國盃外圍賽A組榜首大戰，英格蘭在哈利卡尼早段開紀錄下，作客1比2不敵捷克，本屆賽事首嚐敗績，亦是英軍在歐國盃及世界盃外圍賽10年來首次落敗，尚幸英格蘭現時與捷克同得12分，英軍居榜首，出線仍佔優勢。

英格蘭開賽5分鐘取得領先優勢，史達寧快放入禁區被掃跌博得12碼，哈利卡尼操刀輕鬆領先1比0，早段打開局面本來好好踢，但球隊其後啞火，攻門不多，全場僅得7射4中，反而捷克有17射8中，如此賽事數據，難怪英軍落敗。

捷克憑主場之利反擊，9分鐘藉一次角球機會，中堅巴比斯遠柱撞入扳平1比1，取得其國家隊生涯首個入球，戰至下半場85分鐘，年屆30歲嘅奧祖錫克射破英軍大門，為捷克射成2比1，亦是其個人首個國家隊入球，成為贏波英雄。

今場敗仗，原來係英格蘭10年來首場歐國盃及世界盃外圍賽敗仗，上次輸波係2009年10月10日以0比1不敵烏克蘭，此後10年合共43場外圍賽賽事未嚐敗績，英軍無論近況及狀態仍在上升軌道，今場落敗實在令人意外。

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