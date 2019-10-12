【澳職】墨爾本打吡夠晒激

今日賽事焦點，係澳洲聯業聯賽，墨爾本勝利主場迎戰墨爾本城。

墨爾本勝利新球季人腳變動大，本田圭佑離隊，教練都換埋，一切重新開始，墨爾本城同樣更換教練，陣容亦都大執位，該隊在澳洲足總盃過關斬將，連贏4場殺入決賽，將與阿德萊德聯爭冠軍。

相比之下，墨爾本勝利早在澳足盃32強出局，表現明顯唔及墨爾本城，今場墨爾本城受讓平手/半球，一於捧下盤。

名家：邪神

直播表

周六2:00pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs 中岸水手

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:30pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 墨爾本城

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六9:00pm 歐國外 格魯吉亞 Vs 愛爾蘭

有線604、603台

周日凌晨零時 歐國外 丹麥 Vs 瑞士

有線662、602台；香港開電視77台

周日凌晨零時 歐國外 波斯尼亞 Vs 芬蘭

有線604、603台

周日凌晨零時 歐國外 法羅群島 Vs 羅馬尼亞

有線605台

周日2:45am 歐國外 意大利 Vs 希臘

有線662、602台

周日2:45am 歐國外 挪威 Vs 西班牙

有線604、603台

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