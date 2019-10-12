【澳職】墨爾本打吡夠晒激
2019年10月12日 08:15
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(Getty Images)
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今日賽事焦點，係澳洲聯業聯賽，墨爾本勝利主場迎戰墨爾本城。
墨爾本勝利新球季人腳變動大，本田圭佑離隊，教練都換埋，一切重新開始，墨爾本城同樣更換教練，陣容亦都大執位，該隊在澳洲足總盃過關斬將，連贏4場殺入決賽，將與阿德萊德聯爭冠軍。
相比之下，墨爾本勝利早在澳足盃32強出局，表現明顯唔及墨爾本城，今場墨爾本城受讓平手/半球，一於捧下盤。
名家：邪神
直播表
周六2:00pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs 中岸水手
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周六4:30pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 墨爾本城
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周六9:00pm 歐國外 格魯吉亞 Vs 愛爾蘭
有線604、603台
周日凌晨零時 歐國外 丹麥 Vs 瑞士
有線662、602台；香港開電視77台
周日凌晨零時 歐國外 波斯尼亞 Vs 芬蘭
有線604、603台
周日凌晨零時 歐國外 法羅群島 Vs 羅馬尼亞
有線605台
周日2:45am 歐國外 意大利 Vs 希臘
有線662、602台
周日2:45am 歐國外 挪威 Vs 西班牙
有線604、603台
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