曼聯球迷發出最大訴求：回購迪比

曼聯今季送走2位「敗家前鋒」盧卡古、阿歷斯山齊士之後，估唔到情況更加差，安東尼馬迪爾、拉舒福特先後受傷之下，只能靠18歲小將格連活特攻堅，入波能力大打折扣，今季8場聯賽只入9球，更係近10年開季最弱攻力。

有關曼聯要簽新前鋒嘅消息亦此起彼落。曼聯球迷比管理層精明，近日紛紛提出向里昂回購荷蘭前鋒迪比。

現年25歲嘅迪比2015年夏天以2500萬鎊由燕豪芬轉投曼聯，仲着埋7號球衣，被指可以做C朗接班人，但佢首季英超只入2球，第2季季中以1700萬鎊蝕賣畀里昂，但當中有回購條約，紅魔鬼可以優先簽番佢。

迪比離開曼聯後，獲得重生，過去2季法甲分別入19及10球，今季法甲上陣8場亦已有4球進帳。

迪比踢國家隊同樣醒神，喺今屆歐國盃外圍賽上陣5場入6球及6次助攻，包括上場對北愛爾蘭，個人梅開二度，助荷蘭反勝3:1，亦因為呢場波，令曼聯球迷要求會方回購迪比嘅呼聲愈來愈大，紛紛於社交網發文，希望呢位昔日紅魔7號回歸。

連當時決定賣走迪比嘅前曼聯主帥摩連奴都轉軚，大讚迪比係出色球員。曼聯與其明年1月周圍高價收購前鋒，不如動用回購條款簽番迪比，問題係迪比見過鬼，仲願唔願意回歸呢？

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