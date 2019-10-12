港超聯　艾華頓兩粒！東方龍獅拍跳反勝傑志

兩支港超前列份子東方龍獅和傑志周六（12日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心進行友誼賽，傑志雖有洛迪古斯先開紀錄，但東方憑着艾華頓梅開二度，加上慕沙和王力威建功反超前。「藍鳥」縱有費蘭度於比賽末段追近比數，仍無阻東方以4比2擊敗傑志。

開賽初段傑志憑鄭展龍搏得12碼，由洛迪古斯擔任劊子手一射中鵠，助「藍鳥」先開紀錄。落後的東方隨即反撲，艾華頓和慕沙先後建功，替東方反超前2比1。隨着艾華頓臨完半場前再度取得入球下，東方以3比1領先半場。換邊後戰況陷入膠着，後備上陣的王力威接應茹子楠傳中，將比數拉開至4比1。傑志亦非捱打，比賽尾端費蘭度抽射得手，追近比數至2比4，惟林恩許12碼宴客，最終東方以4比2擊敗傑志，勝出今場友誼賽。

賽後東方龍獅總監兼主教練李志堅表示就今仗表現來說，球隊狀態不俗，畢竟在賽事延期，加上國際賽期的影響下，球隊需要友誼賽以保持狀態。球隊在下半場雖然起用了不少年輕球員，仍能保持勝局，「堅Sir」認為這要歸功於常規正選球員取得很好的開局之餘，同時給信心予年輕球員。他又稱友誼賽容許年輕球員犯錯，期望他們能從中吸收經驗，避免在比賽上再犯同樣的錯誤。至於取得入球的王力威賽後獲隊友歡呼以示支持，他謙稱能取得入球只是好運，感激隊友一直支持，期望在菁英盃賽事中能取得入球，協助球隊取得好成績。

傑志主教練施利斯高域不滿球員表現，在接受訪問時說：「我不會談論這場比賽，因為這是一場可惡的比賽。」而前鋒費蘭度則稱今仗是一場困難的比賽，球隊派遣了不少年輕球員上陣，自己也嘗試從比賽中協助年輕球員。在賽事延期和國際賽期的影響下，球隊已有近一個月未有比賽，今仗踢足全場的費蘭度透露自己體能狀態尚可，要好好準備下周的聯賽。