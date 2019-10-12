吳安儀擊敗世界一姐　晉級四強迎戰中國新星

香港世界女子桌球邀請賽今天（12日）在長沙灣名將桌球城進行八強及準決賽。「四眼Cue后」吳安儀和世界一姐伊雲絲率先上演宿敵對壘，前者以總局數3：1取勝，晉級四強迎戰淘汰隊友葉蘊妍的16歲中國新星白雨露。

英格蘭球手伊雲絲首度來港，昨天最後一場分組賽倒灶，以次名躋身八強，提前對上世界排名第二的吳安儀。伊雲絲狀態欠佳，需要不斷喝咖啡提神，首局以51：61反勝為敗。儘管次局以75：46扳回一城，隨即再輸21：79。第四局吳安儀再度克服劣勢，在落後18：46的情況下，打出一桿48度反勝66：46，總局數3：1闖進準決賽，同日下午迎戰中國的白雨露。

八月的女子桌球巡迴錦標賽，吳安儀不敵伊雲絲屈居亞軍，今次主場成功復仇，她謙稱主要原因是對方精神狀態不佳：「我經常往返英國和香港作賽，明白很難適應時差。這幾天她都睡不好，讓我首尾局成功反勝，打了不少順風球。」目前兩人高踞世界排名首兩位，吳安儀落後逾20000分，她坦言或需頗長時間才能重返一姐寶座，「當然很想登頂，每天目標都是贏冠軍。但比賽過程必須放鬆，撇開賽果，專注把握眼前的每一桿。」

近年頻繁挑戰男子賽事，儘管多以失敗告終，但從比分足見吳安儀的進步。「以往常常大敗0：10、1：10。如今技術和經驗進步不少，尤其提升了『set cue』和連續得分能力，相信保持下去，便能夠反映在實際成績上。」下周一啟程澳洲，參加女子桌球公開賽力爭衛冕，對於頻密賽程，她表示不覺疲累，反而有助維持狀態。