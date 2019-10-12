港超聯　寓賽於操！愉園友賽挫標準流浪

港超球隊標準流浪及愉園，周六（12日）下午於九龍仔運動場進行友賽，結果愉園憑着盧斯安奴、加維蘭及趙少維各入1球，以3比1擊敗標準流浪。

今場友賽分3節進行，每節為30分鐘，標準流浪於比賽初段雖有較多控球率，惟未能製造具威脅的攻門，戰至28分鐘更告失守，愉園由守衞盧斯安奴接應右路角球頂成1比0完第一節。落後一球的流浪於第二節初段有杜馬斯接應角球跳頂彈地波，被鍾偉豪接實。44分鐘，巴辛一記遠射僅告出界，而加維蘭則在3分鐘後接應潘沛軒妙傳遠射地波入網，為愉園領先至2比0。加維蘭隨後再有機會將比數拉開，惟基藍馬及時門前解圍，不過愉園在第三節則憑趙少維在敵衞腳下截去皮球後殺入禁區起腳射成3比0。至於流浪則在比賽尾段憑對手擺烏龍「破蛋」，最終愉園以3比1獲勝。

愉園主教練鮑家耀賽後表示，今仗讓球員嘗試不同的進攻模式，全場亦不乏攻門，並指球隊在首節陣容完整時的傳球及進攻方面，比之前已改善不少，但仍然認為球隊有進步空間。標準流浪教練團則指，球隊為求進步，在今場友賽引入了不少元素，因此球員在執行戰術方面或要時間適應，另外再加上球員長期休戰欠缺狀態，所以不會太過在意賽果。