雲達沙自爆：我有興趣做曼聯總監

一直盛傳曼聯計劃聘請一位足球總監，負責轉會等足球事務，昔日名宿雲達沙被睇好有力勝任。呢位荷蘭一代鋼門終於肯回應，表示有興趣返回曼聯工作。

雲達沙話：「除咗家庭之外，我仍然深愛阿積士同曼聯，阿積士畀我起步機會，令我可以喺球壇大展所長。曼聯係我球員生涯最後一支效力嘅球隊，佢令我獲得更多人嘅注目，提升我嘅知名度。我仍然要留喺阿積士學習，當然將來會發生咩事，都冇人知，曼聯有好多球迷，每個人都想為曼聯工作。」

48歲嘅雲達沙2012年返回母會阿積士，擔任市場推廣工作，2016年升任做行政總裁，球會由佢帶領下，上季打入歐聯4強，表現令人驚喜，而且有多位新星冒起，如果佢重返曼聯擔任管理工作，或者可以幫到紅魔鬼重建。

另一位前曼聯荷蘭名將雲尼斯萊現時擔任燕豪芬U19青年軍教練，如果曼聯可以搵埋佢回巢，指點一下前鋒射門，攻力應該可以大大提升。

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