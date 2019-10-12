肯尼亞狂人破人類極限　2小時內跑完全馬

一直以來，2小時，被認為是跑完42.196公里的極限時間。但基普喬蓋告訴我們：「人類沒有極限。」今天（12日）他在奧地利維也納舉行的「Ineos 1:59 Challenge」，成功以1小時59分40秒完成全馬，寫下人類馬拉松歷史里程碑。

來自肯尼亞的基普喬蓋曾經獲得里約奧運馬拉松金牌，早在2017年意大利蒙扎賽車場的「Nike Breaking2」活動，嘗試突破2小時大關，最終跑出2小時00分25秒。事隔兩年，34歲的他來到奧地利普拉特公園再作挑戰。賽前他在社交媒體寫下：「我不知道極限在哪裡，但我會一直向着它跑去。」

公園大約9.6公里一圈，基普喬蓋需要在41名領跑員引領下跑4.4圈。儘管挑戰中途下起毛毛細雨，但團隊未被這點變數影響計劃。基普喬蓋在最後1公里開始衝刺，突破一眾領跑員，最終以1小時59分40秒衝刺，成功創造2小時內完成全馬的壯舉。不過「Ineos 1:59 Challenge」並非公開賽事，不被國際田聯認可，所以正式世界紀錄仍是基普喬蓋去年在柏林馬拉松造出的2小時01分39秒。

「感覺非常好。1954年，班尼斯特（Roger Bannister）完成了一項創舉（4分鐘內跑完1英里）。65年後，我終於締造新歷史，成為第一人。」基普喬蓋賽後表示。正如他在社交媒體簡單所說，「15940」的時間是一個證明，「我想啟發別人，人類沒有極限。」