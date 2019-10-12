【曼聯公投】魔迷：呢2件廢柴快啲躝！

曼聯今季成績直線下滑，依家於英超聯賽榜僅多過尾3愛華頓2分，前英格蘭國家隊領隊艾拿戴斯就認為，如紅魔未能及時改善，最後或者堅要降班。曼聯球迷對陣中球星都好多意見，甚至覺得當中唔少唔配着上紅魔戰衣。《曼徹斯特晚報》做咗個調查，得出球迷心目中最想掟走嘅成員，原來係菲爾鍾斯同尼曼查馬迪。

《曼徹斯特晚報》調查嘅題目係「你最想邊個曼聯球員留低」，得票最高嘅係今夏2名新加盟嘅丹尼爾占士同雲比沙卡，得票分別高達97.8%，第3名係新仔前鋒格連活特，得票都有97.7%。

而得票最低嘅係後備中堅菲爾鍾斯同尼曼查馬迪，只有11.8%魔迷想佢哋留低，尾3至尾6球員分別係艾殊利楊格（18.5%）、費特洛迪古斯（18.5%）、馬高斯盧祖（24.5%）同連格（27.6%），呢班球星得票咁低，都係眾望所歸。

一眾大牌得票又點呢？保羅普巴僅得票64%排第7，全球最高身價中堅哈利馬古尼就以94.8%得票排第6，得票不及麥湯米尼（95.4%）同杜安薛比（96.2%）。

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