專欄輪住嚟　11月回歸主場 齊為香港隊打氣

香港隊繼續「2022卡塔爾世界盃暨2023中國亞洲盃聯合外圍賽第二圈」的旅程，完成上月作客柬埔寨和主場迎戰伊朗後，於剛過去的周五（11日）凌晨零時於伊拉克第二大城市巴斯拉，面對亞洲另一勁旅伊拉克。香港隊採用上次對伊朗的防守反擊戰術，守門員葉鴻輝於上半場多次勇救對方攻門，惟最終仍以兩球落敗。

下兩輪賽事，香港隊將會回歸主場，於11月14日及19日香港大球場分別迎戰巴林及柬埔寨。希望大家一齊入場支持，鼓勵香港隊在主場氣勢下踢出漂亮一仗、取得突破成績。

女子足球方面，女子U15代表隊參與馬來西亞舉行的「2019歐洲足協/馬來西亞十五歲以下國際女子足球邀請賽」，對手包括泰國、芬蘭及馬來西亞。經過首兩場的經驗後，於最後一場，一眾港足小將主動出擊，由房樂晴、梁匡蕎、陳頌文各入一球，再由是次賽事每場均成功入球的梁匤蕎再入兩球完成帽子戲法，最後大勝馬來西亞5比0。

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香港足球總會

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