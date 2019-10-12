冇馮振霆冇我！陳嘉宝：佢幫我搵到人生目標

「其實我都可以留喺香港踢青年軍、甲組，然後日日返屋企瞓，但係我最終揀北上。我放棄咗好多喺同屋企人相處嘅時間，同埋香港嘅娛樂，但係我覺得係值得嘅，因為我喺嗰邊進步得好快。」今季以16歲之齡加盟富力R&F的陳嘉宝說。

圖/文︰陳焌鏗

正當同期隊友還在為功課、考試而苦惱時，陳嘉宝已提早一步成為全職足球員，能夠把自己的夢想轉化成職業，除了自身的努力，還需前輩的提攜：「自己成長過程好好彩，啱啱嚟到香港讀小學上足球興趣班認識到『馮Sir』（馮振霆），12、13歲左右佢已經要求我開始定下目標，就係16歲踏上職業舞台，同時以呢個目標安排訓練畀我。」他續說：「今季自己正式成為富力R&F職業球員，當然開心喇！多謝富力、『黃總』（廣州富力副董事長黃盛華）、『郭總』（富力R&F總經理郭能培）佢哋畀機會我，等我可以有一個咁好嘅機會去成長，自己都希望能夠把握機會！」

近年，港超球會逐漸願意起用未成年但潛質優厚的小將，期望他們在越級挑戰下，能加速成長。去季已在港甲打拚的「嘉宝」明言自己比之前已有大幅進步：「上季自己有好多機會代表中西區喺港甲磨練，呢一年有機會同到好多前職業球員對賽，吸收到好多經驗。今年4月『馮sir』安排我去廣州跟富力R&F做長期試訓，雖然一開始都好辛苦，始終職業節奏、技術、體能同意識上要求更加高，但經過幾個月嘅時間自己都適應咗好多，當然我仲有好大進步空間！」

2016年9月16日，「嘉宝」首次踏足旺角大球場，出戰「2016賽馬會青少年社區盃」。3年後的9月18日，在相同的賽場迎來職業生涯的「地標戰」── 首次為富力R&F上陣。也許命運總愛捉弄人，這兩場比賽都以落敗告終，但「嘉宝」未有氣餒，期望他日以更強姿態登場：「多謝『楊Sir』（富力R&F主教練楊正光）喺『菁英盃』第一場畀機會我踢正選，雖然自己整體發揮未達到自己預期，但能夠有呢個機會落場，我先有機會知道自己嘅不足，會喺日後訓練同之後嘅比賽調整，希望喺成長過程不斷去增強自己各方面，為將來做好準備。」

●10歲阿根廷回流 唔識中文喊出嚟

陳嘉宝從小在阿根廷長大，接受當地教育，至10歲才回港。如今操得一口流利廣東話的他，原來曾因語言問題而沮喪：「我喺阿根廷讀書其實成績好好，不過我嚟到香港之後，要學廣東話，所有嘢由西班牙文轉晒做中文，好似數學咁，可能我本身識但係一用中文考我就唔識。嗰陣覺得讀書好辛苦、好大壓力，細個直情喊咗出嚟，之後就開始唔鍾意讀書，更加專注去踢波，呢方面都好多謝屋企人體諒同支持。」

【陳嘉宝檔案】

出生日期︰2003年5月22日

身高︰1米73

體重︰70公斤

位置︰前鋒

曾效力球隊︰中西區（甲組）

現效力球隊：富力R&F

球衣號碼︰99