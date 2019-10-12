黃金寶Ｘ千名市民　燃燒熱量籌300萬

「新地運動行善嘉年華2019」周六（12日）假將軍澳香港單車館舉行，近千名市民透過運動行善，燃燒熱量之餘，主辦機構更將卡路里化作善款撥捐予慈善團體，藉以扶助社會上有需要人士。

新鴻基地產一直致力推動「運動行善」精神，透過贊助「新鴻基地產香港單車節」等體育盛事提倡健康生活文化，並將活動收益化成善款，資助慈善機構發展公益服務。而嘉年華當日，大會舉辦了包括「挑戰新高峰」、「新地平衡車賽」在內的16項比賽。近1000名包括不同年齡階層的市民積極參與，透過運動燃燒卡路里。而最為矚目活動為「新地平衡車賽」，有近500位家長和小朋友，在新鴻基地產執行董事郭基煇先生的支持下比賽較勁，參加者都一同渡過一個愉快的周末。最終，是日全場共消耗近6萬卡路里，而新地亦慷慨解囊，將熱量換算成近300萬港元，撥予6個慈善團體，資助6個兒童及青少年項目。

此外，大會更邀請了著名單車運動員黃金寶進行分享，以講述香港單車選手的承傳故事。而長跑名將陳家豪亦主持了講座，藉自己的跑手辛酸史，以鼓勵年輕人培養堅毅精神。

新地執行董事郭基煇表示，舉辦活動是希望為香港帶點正能量，實踐「運動行善」精神。他亦指，因本來今年會舉行的新地單車節取消，故他將精力轉移集中於嘉年華，希望家長及小朋友能藉參加這類運動，以強身健體和培養出不屈不撓的精神。