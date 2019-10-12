1月救後防！曼城8千萬鎊竟然買佢？

上季本土3冠王曼城，本季當然力圖衞冕，不過英超僅踢8輪，「藍月亮」已經被死敵利物浦甩開8分，當中輸過畀諾域治同狼隊，後防不穩穿晒大窿成為主因。曼城中堅位置嚴重缺人，領隊哥迪奧拿將於出年1月買人補鑊，有傳將出8000萬鎊，力斟般尼茅夫中堅尼敦阿基。

拿樸迪長傷到起碼1月，史東斯亦成十字軍復出無期，哥帥近仗用「奧達文迪＋費蘭甸奴」呢對中堅組合，效果未如理想，其中奧達文迪更成炸彈，英超2場輸波都犯錯導致失波，費蘭甸奴更加只係替工。哥帥為亡羊補牢，就算要出高價都要買人補強。

尼敦阿基今年24歲，曾效力車路士、屈福特，17年起正式轉投般茅。呢名身高1米82嘅中堅，擅於應付高波，由16年起（16/17球季以借將身份效力）曾為般茅攻入10個聯賽入球。另外佢用波技巧唔錯，能適應哥帥地波組織、由後場展開攻勢嘅戰術要求。

尼敦阿基年輕有潛質，而且曼城有錢係人都知，據英媒報道般茅將獅子開大口，索價8000萬鎊，如果成事將同哈利馬古尼齊齊成為全球最高身價後衞。尼敦阿基有入選荷蘭國家隊，但有華基爾雲迪積克同馬菲斯迪歷特喺度，尼敦阿基就冇機會出場，可見佢同正選2大中堅，實力上仍大有距離。

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