兩蛋贈希臘　意大利創紀錄提前出線

周日(13日)凌晨繼續舉行歐國盃外圍賽，其中J組意大利主場2比0擊敗希臘，取得7連勝得21分，領先第3位阿美尼亞11分，打破以往大賽紀錄，意大利史上首次提前3輪獲得出線權，並以9分領先次芬蘭，在對賽成績佔優下，鎖定J組榜首地位。

意大利今仗穿上第3作客嘅綠色波衫，此顏色球衣上次使用要追溯到1954年，今場意軍繼續控制戰局，上半場控球比率高達72.5%，不過具威脅攻門卻來自希臘，但未能取得入球，半場踢成0比0。

易邊後63分鐘，恩斯治尼禁區左路勁射，希臘後衞布查拉基斯用手擋波，球證判罰極刑及黃牌警告，佐真奴費路主射12碼破網，為意大利射成1比0。

意大利擋過希臘反擊後，78分鐘再下一城，後備入替嘅貝拿迪斯治離門25碼左腳抽射，皮球擦到對方後衞改變路線入網，最終意大利贏2比0。

失落2018世界盃入場券後，意大利在文仙尼帶領下，今屆歐國外強勢反彈，7戰7勝入20球失3球，以絕對優勢拋離同組對手，歷史性提前3輪出線，繼比利時後，成為第2支球隊取得2020歐洲國家盃決賽周席位。

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