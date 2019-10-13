意大利強勢出線　文仙尼：我哋返晒嚟

意大利繼比利時後，成為第2支出線2020歐國盃決賽周隊伍，出線後領隊文仙尼講嘢都唔同啲，佢話今場在羅馬奧林匹高球場擊敗希臘，將為明年決賽周作預演，期望球隊到時重現90世界盃輝煌。

文仙尼球員年代有份出戰88歐國盃及90世界盃決賽周，其中90世界盃殺入4強，今屆歐國盃佢以領隊身份率領意大利參賽，明年決賽周至少有兩場主場在羅馬舉行，文仙尼表示：「喺短時間內重建意大利絕對唔容易，呢段時間好多謝球員們嘅付出同貢獻，令球隊能快速融合，踢出團隊風格。」

雖已出線，但文仙尼認為意大利仲未係最好：「球隊仲有好多工作要做，我哋仍未算歐洲最佳隊伍，但好高興同榮幸能協助球隊艱難地通過外圍賽。」

文仙尼希望，意大利能回復90世界盃時水平：「希望球隊重返高峰，明年6月重現90世界盃嘅『神奇之夜』。」

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