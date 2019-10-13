【歐國外】等睇曼聯棄將再發威

波記，昨日你推介的馬中了，今日食好點，來客蝦球炒麵，再來一杯菠蘿冰，讓我一邊吃，一邊分享我的足球心水。今日又有歐國外，C組兩支勁旅再上陣，荷蘭作客白俄羅斯，德國也是作客，他們會鬥愛沙尼亞。

白俄羅斯對荷蘭一戰，不用轉牛角尖，簡簡單單揀入球大就可以，荷蘭人才輩出，而近5次對白俄羅斯，全部開3球或以上，2.5球大絕對要捧場。

以為德國我也捧大嗎？這樣想你便錯誤了，德國於歐國外作客踢法謹慎，近2場作客半場都開細，呢場我揀1.5球半場細。

直播表

周日中午12時 日聯盃 北海道札幌岡薩多 Vs 大阪飛腳

有線661、601台

周日1:00pm 澳職 威靈頓鳳凰 Vs 西部聯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日2:00pm 日聯盃 鹿島鹿角 Vs 川崎前鋒

有線604台

周日3:00pm 澳職 珀斯光輝 Vs 布里斯班獅吼

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日9:00pm 歐國外 哈薩克 Vs 比利時

有線604、603台

周一凌晨零時 歐國外 白俄羅斯 Vs 荷蘭

有線662、602台

周一凌晨零時 歐國外 塞浦路斯 Vs 俄羅斯

有線604、603台

周一凌晨零時 歐國外 蘇格蘭 Vs 聖馬力諾

有線605台

周一2:45am 歐國外 威爾斯 Vs 克羅地亞

有線662、602台；香港開電視77台

周一2:45am 歐國外 愛沙尼亞 Vs 德國

有線604、603台

周一2:45am 歐國外 斯洛文尼亞 Vs 奧地利

有線605台

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