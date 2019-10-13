【賽後解碼】皇馬巴塞幫瓦解　西班牙難搞

西班牙經歷10年前嘅巔峰後，近年霸氣已經銳減，雖然陣容上仍屬世界一線水平，不過近2屆歐國盃、世界盃接連16強出局，令「狂牛兵團」出現強弩之末嘅味道。當西班牙正值盛世嗰陣，佢哋可以依賴沙維、恩尼斯達、布斯基斯、韋拿、碧基等「巴塞幫」，亦可以重用沙治奧拉莫斯、卡斯拿斯、沙比阿朗素等「皇馬幫」，呢啲核心力量成為國家隊組軍基石，落到場合作無間、霸氣十足。

不過，依家由皇馬、巴塞提供嘅力量已經少之又少，西班牙今場歐國盃被挪威逼和1比1，正選11人竟然嚟自11間唔同球會，係西班牙近99年來(共699場比賽)第1次出現呢個情況，可以話係「百年難得一遇」！事實上，西班牙今次大軍名單，皇馬、巴塞同馬體會3大班霸，合共只得4個球員入選。或者西班牙陣中每個球員都有實力，但隨住「巴塞幫」、「皇馬幫」瓦解，球隊反而失去靈魂，兩大班霸再次打造本土精英球員為骨幹，先至係西班牙之福。

●西班牙對挪威正選11人

阿列沙巴拿加(車路士)

捷西斯拿華斯(西維爾)‧沙治奧拉莫斯(皇家馬德里)‧艾比奧爾(維拉利爾)‧祖安巴尼特(巴黎聖日耳門)

法比安彭拿(拿玻里)‧布斯基斯(巴塞隆拿)‧沙奧尼古斯(馬德里體育會)

奧耶沙巴爾(皇家蘇斯達)‧洛迪高摩連奴(華倫西亞)‧丹尼施巴路斯(阿仙奴)

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