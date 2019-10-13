麥迪臣稱病唔踢歐國外　轉頭去賭場搏命！

英格蘭近年新星輩出，成績亦穩步上揚，不過球員嘅紀律問題似乎冇辦法解決。英格蘭日前喺歐國外意外輸畀捷克後，再爆出樣衰醜聞！被視為英格蘭中場未來揸Fit人嘅占士麥迪臣，喺對捷克前突然宣布因病退隊，英格蘭「處女戰」被逼押後。不過，呢位病到連國家隊首演機會都唔要嘅球星，退隊後居然被發現精神奕奕咁喺賭場內搏殺，真係辛苦晒呀！

英國《太陽報》爆料，占士麥迪臣喺英格蘭大軍出發前，宣布因病退隊，不過佢並唔係返屋企養病，亦冇打算睇呢場英格蘭出線關鍵戰嘅直播，而係直接去到萊斯特市一間賭場，笠住帽鬼祟出現，拎住幾疊籌碼喺賭台上面認真搏殺，但報道冇講佢係咪好似英格蘭咁輸鑊甘。

消息指今次醜聞曝光後，占士麥迪臣嘅英格蘭前途將受到好大打擊，因為領隊修夫基本身對呢位李斯特城中場嘅紀律問題有保留，佢之前踢英格蘭U21嗰陣，已經被教練團視為「麻煩友」，無論生活方式同性格都「唔得人鍾意」。

雖然紀律差，但22歲嘅占士麥迪臣今季表現實在出色，英格蘭國家隊最缺乏嘅就係佢呢種腳法一流、視野廣闊嘅創造型中場，唔少球迷視佢為英格蘭「救世主」，不過修夫基願唔願意處理多一個「問題球星」？

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