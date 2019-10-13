【想當年】卡路士踢爆皇馬「7條煙」黑歷史

前巴西國腳、皇馬球星卡路士最近同前巴塞門將拜亞，接受葡萄牙電視台訪問嗰陣，自爆 「銀河艦隊」當年球員勢力有幾大， 大到唔只一個主帥畀班大帝趕離巴拿貝，仲承認同「大哨」朗拿度瞓埋一齊多過自己老婆！

卡路士坦承咁多個領隊入面，迪保斯基同班球星似朋友多啲，點解？應該係乜都就晒佢哋。原來迪保斯基管理寬鬆，星期一練波都係晏晝5點先開始，有時連星期二亦一樣，從來唔使班大帝上晝11點到場，因為實冇人出現。

相比之下，甘馬曹、盧森保高就唔識做人嘞。卡路士話當時更衣室有「七大寇」話晒事，喺皇馬地位崇高嘅甘馬曹唔識死，揸旗第一日同大家打過招呼之後，好嚴肅咁叫大家朝早7點報到晨操，不過佢哋慣咗早極都操10點半，於是要求改時間，最後係點？甘馬曹10日後落台。

盧森保高就衰喺直接得罪卡路士同「大哨」，佢兩個慣咗晚飯前飲酒，盧森保高唔准，仲收走佢兩個檯面嘅啤酒，當時呢對「孖寶兄弟」馬上咁講：「教授，人人都有習慣，唔好諗去改變佢，咪收走枝酒或者晚飯前禁啤酒，否則你會有麻煩。」結果盧森保高3個月後執包袱。

回想當日，連卡路士都認實在太癲：「今時今日回頭睇番，我會諗點解可以癲成咁。比賽之後周圍都係私人飛機，去到馬德里巴拉哈斯機場私人通道，碧咸會去唔知邊度抖抖，施丹、費高放假去某一個地方，仲有我同朗拿度‧‧‧‧‧‧我哋通常隔一日至復操。嗰陣我經常祈求踢星期六波，事關咁樣星期日就可以去睇一級方程式賽車。」睇番皇馬近年咁多更衣室風波，班友教而不善，顯然係一種「傳承」，施丹依家做咗主帥，可以話受番晒以前自己做過嘅嘢。

卡路士仲爆料：「我1993年就識朗拿度，自此就同佢同房，我同佢瞓嘅時間真係多過我老婆。」認真老友。

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