日乙球隊宣布改名　「藍絲」為乜激烈抗議？

日乙町田澤維亞宣布，計畫改名為FC町田東京，目的係為咗擴大喺東京地區嘅市場影響，吸引更多商業贊助，點知辣着晒批「藍軍粉絲」！

舊年畀IT大企業Cyber Agent收購咗嘅町田，依家由該公司社長藤田晋掌控，星期六（11日）佢專登同球迷開會，保證唔會遷離町田，又解釋改名原因：「無法子剔除『東京』，因為咁做可以擁有眾多優勢，例如收購球員同建立品牌，從而有利面向整個東京開展市場營銷活動。」藤田晋更加公開町田未來嘅規劃──2021年升上日職，2024年稱霸日職，2025年染指亞冠盃。

町田上月底已經成功申請日職參賽許可證，代表佢哋所有設施已經符合J1要求，只要加大人腳方面投資，未必唔可以實現目標，問題在於點樣吸納更多資金。但係呢個改名大計，遭到球迷激烈反對，唔少聲音係「新隊名係狗屎，完全忽略咗町田引以為傲嘅嘢，球隊幾乎係冇母公司支持升上日乙嘅」、「我一直只為隊名同會標打氣，我唔係為商業生意嗌加油」。

澤維亞（ZELVIA）個隊名，其實係一個造詞，由ZELKOVA（町田市市樹櫸樹）同SALVIA（市花鼠尾草）嘅英文名合成，喺當地有一定代表性。一名男球迷仲聲淚俱下咁講：「我喜歡澤維亞呢個名，叫東京町田澤維亞唔好咩？ 我哋嘅聲音可以被無視係咪？」，藤田晋就咁回答：「（東京町田澤維亞）都曾經研究過，有啲長，而且將東京同澤維亞兼容有啲困難。」最大鑊係町田隻吉祥物Zelby，據報都會「失業」，改由一個類似美國漫畫人物嘅吉祥物代替，啲Fans自然更加反感，有「藍絲」嬲到將網上百科全書藤田晋個頁面，改成為「東京晉」。

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